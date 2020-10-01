Правительство сегодня соберется на заседание из-за пожаров на Луганщине

На Луганщине уже ликвидировано 116 очагов пожаров

На Луганщине уже ликвидировано 116 очагов пожаров

Фото из открытых источников

В четверг, 1 октября, состоится очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Комиссия рассмотрит ситуацию с лесными пожарами в Луганской области.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сегодня будет очередное заседание комиссии, которое проходит каждый четверг, и где определяют зоны карантина. Один из вопросов - ситуация в Луганской области по поводу пожаров", - рассказал собеседник издания.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга в селе Сиротине под Северодонецком Луганской области, к ликвидации пожаров привлечены почти 2 тысячи человек и 200 единиц техники.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что сейчас основные усилия ГСЧС сосредоточены на работе в населенных пунктах. По его словам, не допущено распространение огня на завод "Азот", магистральную газопроводную станцию. Ликвидирован пожар с минимальными последствиями на заводе антисептиков, складе бытовой химии.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.