Украина в июле получит первый транш помощи от Всемирного банка

Также до конца года Украина рассчитывает получить помощь от МВФ и Еврокомиссии

Также до конца года Украина рассчитывает получить помощь от МВФ и Еврокомиссии

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Всемирный банк предоставит Украине первый транш помощи в 350 миллионов долларов в июле.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews. В целом на протяжении 2020 года Украина рассчитывает получить от Всемирного банка 1 миллиард долларов. По словам Марченко, предполагается получение нескольких заимствований, в частности от МВФ до конца 2020 года 1,4 млрд долларов. Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)", - рассказал Марченко. Напомним, глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования. Ранее в Международном валютном фонде одобрили программу помощи Stand-By - она рассчитана на 18 месяцев и предусматривает выделение 5 млрд долларов Украине.

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