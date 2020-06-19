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Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом
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19 июня 2020, 19:35 2

Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом

19 июня 2020, 19:35 2
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Фото: КОРДОН
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Работают все пункты, в которых возобновила работу и сопредельная сторона.

Об этом сообщил руководитель управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, пишет RegioNews.

С 16 июня в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, снова начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинско-румынскую границу в пункте пропуска "Солотвино", – отметил Лысюк.

Он добавил, что как только уполномоченные органы стран ЕС и Молдовы примут решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Украиной. Госпогранслужба готова обеспечить такой пропуск со своей стороны.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, в которых украинцы могут безопасно отдыхать.

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