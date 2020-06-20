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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 17:29 3

Україна в липні отримає перший транш допомоги від Світового банку

20 червня 2020, 17:29 3
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Також до кінця року Україна розраховує отримати допомогу від МВФ та Єврокомісії
Також до кінця року Україна розраховує отримати допомогу від МВФ та Єврокомісії
Фото: flickr
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Світовий банк надасть Україні перший транш допомоги у 350 мільйонів доларів в липні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.

Загалом упродовж 2020 року Україна розраховує отримати від Світового банку 1 мільярд доларів.

За словами Марченка, передбачається отримання декількох запозичень, зокрема від МВФ до кінця 2020 року 1,4 млрд доларів.

Також плануємо отримати макрофінансову допомогу від Європейської комісії (обсяг 1,2 млрд євро + 0,5 млрд євро), а ще 1 млрд доларів від Світового банку до кінця 2020 року (в липні надійде 350 млн доларів)", - розповів Марченко.

Нагадаємо, глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Раніше в Міжнародному валютному фонді схвалили програму допомоги Stand-By - вона розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів Україні.

Кабмін Україна допомога кредит Світовий банк
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