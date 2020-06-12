Украина получила первый транш от МВФ

Транш составил $2,1 млрд

Транш составил $2,1 млрд

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Глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования .

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает RegioNews.

Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда?", - написал Смолий.

Он добавил, что со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR.



Глава Нацбанка отметил, что деньги уже в бюджете страны.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Напомним, в Международном валютном фонде одобрили программу помощи Stand-By - она рассчитана на 18 месяцев и предусматривает выделение 5 млрд долларов Украине.

В правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ.