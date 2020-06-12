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12 июня 2020, 15:24 13

Украина получила первый транш от МВФ

12 июня 2020, 15:24 13
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Транш составил $2,1 млрд
Транш составил $2,1 млрд
pixabay.com
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Глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования .

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает RegioNews.

Официально: Украина только что полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда?", - написал Смолий.

Он добавил, что со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR.

Глава Нацбанка отметил, что деньги уже в бюджете страны.

Напомним, в Международном валютном фонде одобрили программу помощи Stand-By - она рассчитана на 18 месяцев и предусматривает выделение 5 млрд долларов Украине.

В правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ.

МВФ помощь деньги бюджет Транш
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