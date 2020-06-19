Правительство обнародовало обновленные правила адаптивного карантина

Обновленный подход к карантину включает возможность его усиления в отдельных регионах

Обновленный подход к карантину включает возможность его усиления в отдельных регионах

Фото: АрміяReform

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Соответствующее постановление № 500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.

Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 июля.

Также в постановлении предусмотрены изменения рабочего времени в государственных учреждениях.

На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины в 10 часов", - говорится в документе.

Постановлением установлено, что на период действия карантина запрещается:

- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

- посещение учреждений образования ее соискателями в группах больше 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме ВНО, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, единственном профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК”, а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в частности тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведение подготовки судоводителей малых/маломерных судов;

- деятельность детских заведений оздоровления и отдыха;

- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в частности пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве больше чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенная в регистрационных документах на это транспортное средство.

Также отмечается, что перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности защитными респираторами или масками, и осуществляет контроль использования средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки.

Как известно, 17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля с обновленным подходом к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация.

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.