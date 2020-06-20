За сутки в Украине 841 случай COVID-19, количество новых больных немного снизилось

В течение суток от COVID-19 умерли еще 9 человек

В течение суток от COVID-19 умерли еще 9 человек

Фото: flickr

20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews. За сутки зафиксировано 841 новый случай заболевания. В течение суток выздоровели еще 373 пациента. Всего заболевание подтверждено в 2 636 детей и 5 950 медиков. Госпитализации нуждались 9 947 человек, подключения к аппарату ИВЛ - 345 пациента. 25 878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3 630 медработников", - говорится в сообщении. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Волынская обл. - 1743 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1036 (776 выздоровели)

Донецкая обл. - 355 (145 выздоровели)

Житомирская обл. - 1229 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2069 (842 выздоровели)

Запорожская обл. - 551 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1981 (1071 выздоровел)

г. Киев - 4252 (1391 выздоровели)

Киевская обл. - 2174 (1053 выздоровели)

Кировоградская обл. - 612 (508 выздоровели)

Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. - 3679 (668 выздоровели)

Николаевская обл. - 349 (265 выздоровели)

Одесская обл. - 1232 (551 выздоровели)

Полтавская обл. - 290 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2776 (1500 выздоровели)

Сумская обл. - 252 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1643 (1054 выздоровели)

Харьковская обл. - 1779 (837 выздоровели)

Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 612 (477 выздоровели)

Черкасская обл. - 592 (392 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4268 (1534 выздоровели)

Черниговская обл. - 467 (112 выздоровели). По состоянию на утро 20 июня 2020 в Центр поступило 1248 сообщений о подозрении на COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, в Украине 19 июня зафиксировано 34 984 больных коронавирусом, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.

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