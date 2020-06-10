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10 июня 2020, 09:18 14

МВФ одобрил программу помощи Украине

10 июня 2020, 09:18 14
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Программа рассчитана на 5 млрд долларов
Программа рассчитана на 5 млрд долларов
Фото: из открытых источников
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В Международном валютном фонде одобрили программу помощи Stand-By - она рассчитана на 18 месяцев и предусматривает выделение 5 млрд долларов Украине.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Утверждение данной программы позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов США. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.

В фонде отметили, что пандемия COVID-19 сильно повлияет на украинскую экономику в 2020 году. Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с последствиями кризиса путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки.

При этом Украина должна сохранить достижения и продолжить проведение ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать готовность вернуться к росту, когда кризис закончится.

Политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах:

  • смягчении экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса;
  • обеспечении постоянной независимости Национального банка и гибкого обменного курса;
  • обеспечении финансовой стабильности при возмещении расходов по решениям банка;
  • продвижении ключевых мероприятий по борьбе с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.

Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам.

При этом в фонде отказались от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Напомним, в правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ.

МВФ помощь деньги экономика Транш
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