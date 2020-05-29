Украина получит транш от МВФ 6 июня - Шмыгаль
Международный валютный фонд на заседании 5 июня должен одобрить кредитный пакет для Украины в размере 5 миллиардов долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль изданию Reuters, передает RegioNews.
По его словам, Украине этот заем нужен, чтобы пережить экономический шок, вызванный пандемией коронавируса.
Он отметил, что по предварительным оценкам, ВВП Украины может упасть на 12% во втором квартале этого года.
Также глава Кабмина рассказал, что правительство разрешит экспортерам пшеницы свободно экспортировать свою продукцию в течение следующих двух месяцев.
Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.
16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.
МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.
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