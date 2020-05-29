Кабмин определил отрасли с наибольшим падением экономики из-за коронавируса

Больше всего пострадали от кризиса туризм и культура

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Больше всего пострадали от кризиса туризм и культура

Во втором квартале 2020 года наибольшее падение производства и оказания услуг в Украине ожидается в таких сферах экономики, как: туризм (-82%), образование и культура (-70%), промышленность (-40%), торговля (-31%), профессиональные и административные услуги (-27%) и грузовых и пассажирских перевозках (-24%).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные в госпрограмме стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19.

Отмечается, что падение показателей не ожидается в сельском хозяйстве, государственном управлении и обороне. Также ожидается рост предоставления услуг в сфере здравоохранения на 22%.

В целом, в 2020 году Кабмин допускает падение валового внутреннего продукта на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. Прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятная ситуация на важных для Украины сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек", - говорится в сообщении правительства.

Указано, что в итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта на 10%, импорта на 14,5%, расширением дефицита бюджета на 8% ВВП и ростом уровня безработицы до 9,5%.

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины презентовал Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19. Целью программы является внедрение комплексной системы мер для стабилизации и устойчивого развития экономики Украины, рост занятости населения.

Напомним, Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.