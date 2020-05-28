Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе
Кабинет министров обнародовал постановление об открытии еще 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, украинская сторона уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию.
Он уточнил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не значит, что пропуск сразу восстановится. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте Кабмина.
Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.
Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире. Также соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия ввели временное ограничение на въезд.
С 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.
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