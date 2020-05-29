Україна отримає транш від МВФ 6 червня - Шмигаль

Цей кредит потрібний, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією

Фото: КМУ

Цей кредит потрібний, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією

Міжнародний валютний фонд на засіданні 5 червня має схвалити кредитний пакет для України у розмірі 5 мільярдів доларів, а наступного дня буде виплачено перший транш у розмірі 1,9 мільярда доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль виданню Reuters, передає RegioNews.

За його словами, Україні ця позика потрібна, щоб пережити економічний шок, спричинений пандемією коронавірусу.

Він зазначив, що за попередніми оцінками, ВВП України може впасти на 12% у другому кварталі цього року.

Також глава Кабміну розповів, що уряд дозволить експортерам пшениці вільно експортувати свою продукцію упродовж наступних двох місяців.

Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.

16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.