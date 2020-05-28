Кабмин выделил почти 1 млрд грн на закупку "скорых"
Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи".
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с сотрудниками Белоцерковский станции экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.
Во время визита Денис Шмыгаль заверил медиков, что правительство ведет работу по обеспечению медицинских учреждений необходимой техникой, оборудованием и соответствующей оплатой труда.
Он проинформировал присутствующих, что Кабмин стремится в быстрый срок обеспечить доплаты 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, больными СOVID-19.
Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что уже несколько дней подряд наблюдаются оптимистичные показатели.
Хотелось бы такую динамику сохранить и в дальнейшем, но никто не исключает, что будет и вторая волна, и третья. Поэтому надо быть готовыми", - сказал Премьер-министр.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в стране не будут повышать коммунальные платежи на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, а слухи о росте тарифов являются недостоверными.
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