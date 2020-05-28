Кабмин выделил почти 1 млрд грн на закупку "скорых"

По словам премьер-министра, нужно быть готовыми к новым волнам эпидемии

Фото: КМУ

По словам премьер-министра, нужно быть готовыми к новым волнам эпидемии

Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 1 млрд грн на закупку автомобилей "скорой помощи".

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с сотрудниками Белоцерковский станции экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

Во время визита Денис Шмыгаль заверил медиков, что правительство ведет работу по обеспечению медицинских учреждений необходимой техникой, оборудованием и соответствующей оплатой труда.

Он проинформировал присутствующих, что Кабмин стремится в быстрый срок обеспечить доплаты 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, больными СOVID-19.

Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% сделок подписаны, а по экстренной медицине - все 100% сделок. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что уже несколько дней подряд наблюдаются оптимистичные показатели.

Хотелось бы такую ​​динамику сохранить и в дальнейшем, но никто не исключает, что будет и вторая волна, и третья. Поэтому надо быть готовыми", - сказал Премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что в стране не будут повышать коммунальные платежи на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, а слухи о росте тарифов являются недостоверными.