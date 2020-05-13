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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 мая 2020, 15:58 8

Надбавки врачам за март выплатили в 18 областях - министр

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13 мая 2020, 15:58 8
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Задержки объясняют бюрократическими препятствиями
Фото: flickr
Задержки объясняют бюрократическими препятствиями

Надбавки к зарплате за март в размере 300% для врачей, борющихся с COVID-19, в полном объеме выплатили в 18 регионах Украины.

Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, министерство обещает обнародовать окончательную информацию в конце дня.

По последним данным, которые нам предоставили области, в подавляющем большинстве, а именно в 18 областях, заработная плата выплачена из 300% надбавки в полном объеме. В шести продолжается анализ в разрезе больниц", - сообщил Степанов.

По словам министра, невыплата надбавки произошла из-за бюрократических преград, а зарплата за апрель будет перечислена в полном объеме.

Он добавил, что выплаты производились согласно предоставленным руководителями ОГА спискам больниц, которые лечили больных коронавирусом.

Степанов пообещал, что в дальнейшем не будет задержек с выплатой обещанных надбавок, поскольку средства будут перечисляться Национальной службой здоровья Украины больницам согласно заключенным договорам.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больнице и каждому медработнику.


коронавирус зарплаты Минздрав медики Максим Степанов
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