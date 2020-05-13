Надбавки врачам за март выплатили в 18 областях - министр
Надбавки к зарплате за март в размере 300% для врачей, борющихся с COVID-19, в полном объеме выплатили в 18 регионах Украины.
Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, министерство обещает обнародовать окончательную информацию в конце дня.
По последним данным, которые нам предоставили области, в подавляющем большинстве, а именно в 18 областях, заработная плата выплачена из 300% надбавки в полном объеме. В шести продолжается анализ в разрезе больниц", - сообщил Степанов.
По словам министра, невыплата надбавки произошла из-за бюрократических преград, а зарплата за апрель будет перечислена в полном объеме.
Он добавил, что выплаты производились согласно предоставленным руководителями ОГА спискам больниц, которые лечили больных коронавирусом.
Степанов пообещал, что в дальнейшем не будет задержек с выплатой обещанных надбавок, поскольку средства будут перечисляться Национальной службой здоровья Украины больницам согласно заключенным договорам.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больнице и каждому медработнику.
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