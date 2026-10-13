В Кировоградской области женщина получила $10 тысяч за обещание закрыть уголовное дело

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кировоградской области 44-летней женщине сообщили о подозрении в получении 10 тысяч долларов за обещанное влияние на работника полиции, который якобы должен был закрыть уголовное производство по ее знакомой

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемая узнала, что ее знакомой грозит уголовная ответственность из-за поддельной медицинской справки. Она предложила помочь "решить вопрос", уверяя, что у него есть знакомый в полиции и может повлиять на его решение.

Сначала женщина получила 3 тысяч долларов от дочери знакомой во время встречи в квартире в Кропивницком. Впоследствии она потребовала оставшиеся суммы — еще 7 тысяч долларов, которые получила от самой знакомой в поселке Александровка.

Во время обеих встреч подозреваемая утверждала, что деньги предназначены для влияния на полицейского, чтобы он закрыл уголовное производство, а ее знакомая избежала ответственности.

При процессуальном руководстве Знаменской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.