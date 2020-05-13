Коронавирус в Украине: 16425 больных, за сутки 402 новых случая

Всего в Украине проведено 192247 тестов на наличие вируса

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Всего в Украине проведено 192247 тестов на наличие вируса

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За минувшие сутки зафиксировано 402 новых случая заболевания, из них 25 у детей и 94 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 174 человек. Выздоровели за сутки 343 человека, умерли 14 человек.

Болезнь подтверждена в 1130 детей и 3208 медиков. Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР, за последние сутки проведено 7239 тестов.

На амбулаторном лечении находится 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей и 571 медик. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

С начала эпидемии в Украине 439 больных умерли, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3716 пациентов уже выздоровели, в частности 935 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По состоянию на утро 13 мая в Центр общественного здоровья поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Киев. 13 мая в Киеве подтверждено 1960 случаев Covid-19, за сутки количество заболевших увеличилось на 30 человек. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 169 человек, за минувшие сутки выздоровел 31 человек.

Черновицкая область. За минувшие сутки официально подтверждено еще 48 случаев коронавируса, общая численность инфицированных составляет 2444 человек.

Киевская область. По состоянию на 13 мая официально подтверждено 1049 случаев заболевания, из них 93 ребенка и 170 медработников. На стационарном лечении находятся 190 человек, на самоизоляции - 859 человек. Выздоровели 179 человек, в том числе 17 детей. За время пандемии умерло 24 человека. За сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования и 2 летальных исхода.

Львовская область. Всего в области 870 больных коронавирусом, из них 22 летальных случая. 168 человек выздоровели. За сутки выявлено 45 новых случаев. За весь период карантина госпитализированы 497 человек. Сейчас в больнице находится 161 человек, из них в реанимации - 10 больных, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена в 870 человек, 22 пациента умерли. 168 человек выздоровели. За минувшие сутки лабораторные центры города провели 308 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные, из них 30 - жители Львова.

Житомирская область. Общая численность заражений в области составляет 530 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 183 человека, в Коростене - 99 и в Бердичеве - 92. За сутки количество больных COVID-19 выросло на 5 человек, 23 повторных пробы уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Всего в области выздоровели 67 человек, из них 13 за минувшие сутки.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.