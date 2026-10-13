Россияне ударили по девятиэтажке в Краматорске: возник масштабный пожар
Во вторник, 13 октября, из-за вражеского обстрела загорелся многоэтажный дом в Краматорске Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Пламя охватило 36 квартир и 36 балконов в двух подъездах от первого до девятого этажа.
Спасатели локализовали пожар на площади в 1500 квадратных метров. Однако из-за постоянной активности вражеских дронов и угрозы жизни огнеборцы были вынуждены приостановить тушение.
К счастью, никто не пострадал.
В ГСЧС отмечают, что оккупанты целенаправленно уничтожают жилье, и в который раз призывают горожан эвакуироваться в безопасные места.
Напомним, днем 13 октября россияне ударили по пункту несокрушимости в Славянске Донецкой области. Пострадали восемь человек.
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