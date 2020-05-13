Надбавки лікарям за березень виплатили у 18 областях - міністр
Надбавки до зарплати за березень у розмірі 300% для лікарів, що борються з COVID-19, у повному обсязі виплатили у 18 регіонах України.
Про це розповів під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, міністерство обіцяє оприлюднити остаточну інформацію в кінці дня.
За останніми даними, які нам надали області, в переважній більшості, а саме в 18 областях, заробітна плата виплачена із 300% надбавки в повному обсязі. В шести ще триває аналіз в розрізі лікарень", - повідомив Степанов.
За словами міністра, невиплата надбавки сталася через бюрократичні перепони, а зарплата за квітень буде перерахована в повному обсязі.
Він додав, що виплати проводилися згідно наданими керівниками ОДА списками лікарень, які лікували хворих коронавірусом.
Степанов пообіцяв, що в подальшому не буде затримок із виплатою обіцяних надбавок, оскільки кошти будуть перераховуватися Національною службою здоров’я України лікарням згідно з укладеними договорами.
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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 травня в Україні підтверджено 16425 випадків коронавірусної інфекції.
Раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.
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