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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 травня 2020, 15:58 9

Надбавки лікарям за березень виплатили у 18 областях - міністр

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13 травня 2020, 15:58 9
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Затримки пояснюють бюрократичними перешкодами
Фото: flickr
Затримки пояснюють бюрократичними перешкодами

Надбавки до зарплати за березень у розмірі 300% для лікарів, що борються з COVID-19, у повному обсязі виплатили у 18 регіонах України.

Про це розповів під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, міністерство обіцяє оприлюднити остаточну інформацію в кінці дня.

За останніми даними, які нам надали області, в переважній більшості, а саме в 18 областях, заробітна плата виплачена із 300% надбавки в повному обсязі. В шести ще триває аналіз в розрізі лікарень", - повідомив Степанов.

За словами міністра, невиплата надбавки сталася через бюрократичні перепони, а зарплата за квітень буде перерахована в повному обсязі.

Він додав, що виплати проводилися згідно наданими керівниками ОДА списками лікарень, які лікували хворих коронавірусом.

Степанов пообіцяв, що в подальшому не буде затримок із виплатою обіцяних надбавок, оскільки кошти будуть перераховуватися Національною службою здоров’я України лікарням згідно з укладеними договорами.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 травня в Україні підтверджено 16425 випадків коронавірусної інфекції.

Раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.


коронавірус зарплати МОЗ медики Максим Степанов
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