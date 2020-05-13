В Черновцах согласовали послабление карантина несмотря на областную комиссию

Черновицкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работу салонов красоты, парикмахерских, стоматологов и мастерских

Черновицкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила работу салонов красоты, парикмахерских, стоматологов и мастерских

Сегодня на заседании комиссии черновицкого городского совета по ТЭБ и ЧС позволили работать парикмахерам, стоматологам, ателье и мастерским, а также сняли запрет на посещение кладбищ. Кроме того, представители городской власти Черновцов будут обращаться к областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с просьбой разрешить работу промышленных магазинов и рынков.

О решении комиссии проинформировал городской голова Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.

По словам Каспрука, постановление Кабмина позволяет магазинам промышленных товаров, в том числе, расположенным на рынках и в торгово-развлекательных центрах, работать на доставку и вынос.

Главной проблемой стационарной работы промышленных рынков и магазинов является то, что вирус передается через поверхности, поэтому не совсем понятно, как несколько покупателей смогут мерить одну и ту же одежду и обувь.

Игорь Маслянчук, директор крупнейшего вещевого рынка Буковины - Калиновского, убеждал, что предприятие готово заработать уже завтра. На рынке есть достаточное количество средств защиты и возможность проводить постоянную дезинфекцию. Температурный скрининг проводят и сейчас для работников, продавцов и посетителей продуктового сектора.

Кроме того, как сообщил секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан на своей странице в Facebook, руководители всех фракций городского совета обратились к председателю областной комиссии ТЭБ и ЧС о передаче права устанавливать/снимать карантинные ограничения из-за коронавируса органу местного самоуправления.

Руководители всех фракций городского совета обратились к председателю областной комиссии ТЭБ и ЧС о передаче права... Опубликовано Василием Проданом Вівторок, 12 мая 2020 г.

В различных населенных пунктах области ситуация разная. Поэтому решение относительно Черновцов мы должны принимать именно Черновицким городским советом", - говорится в сообщении.

Областные власти Черновцов пока что не отреагировали на заявление представителей депутатского корпуса городского совета.

Напомним, из-за сложной эпидситуации в Черновицкой области с 11 мая ввели адаптивный карантин, оставив в силе большинство ограничений.

Буковина до сих пор остается лидером по количеству инфицированных COVID-19 и количеством умерших от недуга. Только за минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 48 новых случаев инфицирования и 6 смертей.

За прошедшие сутки (12.05.2020) в области было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19 География распространения новых... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Среда, 13 мая 2020 г.

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