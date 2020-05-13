В Житомирской области возобновили работу 9 продовольственных рынков
Согласно решению правительства от 29 апреля, в Житомирской области из 42 зарегистрированных агропродовольственных рынков 9 начали работу в условиях карантина.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Житомирской области, передает RegioNews.
Первыми открылись 4 рынка города Житомир, а именно "Житний", рынок "Хмельники", рынок "Тетерев" и "Привокзальный". Также начали работу кооперативный рынок в Коростышеве и рынок "Тандем" в Новограде-Волынском.
Еще 3 продовольственных рынка области начали работать с 12 мая: ПО "Коростенский кооперативный рынок", "Овручский кооперативный рынок", и "Олевский кооперативный рынок райпотребсоюза".
Со стороны представителя Госпродпотребслужбы было предоставлено ряд рекомендаций, которые обеспечат безусловное выполнение противоэпидемических требований по противодействию распространению коронавирусной болезни СOVID-19 в местах торговли продуктами питания", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков, выдвинув ряд требований. Это, в частности, измерение температуры на входе, дистанция в полтора метра между посетителями и регулярная дезинфекция поверхностей.
По состоянию на 6 мая в Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков.
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