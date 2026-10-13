В Полтавской области расследуют смерть 15-летнего парня

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области скончался 15-летний парень. Медики боролись за его жизнь

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В преддверии 15-летнего подростка госпитализировали с признаками отравления. К сожалению, спасти его жизнь не удалось: парень скончался в больнице.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины и обстоятельства возникновения интоксикации", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области погиб 15-летний парень. Он упал с четвертого этажа.