10:00  13 мая
Коронавирус в Украине: 16425 больных, за сутки 402 новых случая
12:57  13 мая
Кличко хочет открыть метро с 25 мая
08:54  13 мая
Война на Донбассе: 9 обстрелов, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
13 мая 2020, 13:47 29

Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус

Читайте також
українською мовою
13 мая 2020, 13:47 29
Читайте також українською мовою
Фирма-производитель тестов "Укргентех" попала также в большой коррупционный скандал
Фото: "Укргентех"
Фирма-производитель тестов "Укргентех" попала также в большой коррупционный скандал

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента. Параметры отечественных тест-систем не соответствуют норме и не могут использоваться в лечебных учреждениях

Об этом говорится в письме учреждения, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю. Текст письма опубликовало издание LB.ua, пишет RegioNews.

По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", - сообщили в ЦОЗ.

Во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.

Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - сказано в письме.

На официальных сайтах Центра общественного здоровья и Минздрава пока нет информации о качестве отечественных тестов, как и реакции на опубликованное письмо.

Радио Свобода сообщило, что Минздрав проверяет информацию о бракованных тестах и вероятно прокомментирует завтра, 14 мая, на брифинге Максима Степанова.

Вместе с тем некоторые украинские ученые еще до начала производства высказали мнение, что Украина не сможет самостоятельно производить качественные тесты. В интервью данном RegioNews черновицким биологом Мироном Рогозинским, специалист прокомментировал идею выпуска украинских тестов следующим образом:

Наш президент думает, что живет в кино, поэтому и делает такие заявления. Во-первых, кроме президента мы ни от кого об этом не слышали. Максимум правды из этого то, что одна-две лаборатории в Украине могут проводить какие-то экспериментальные разработки. Мои коллеги оценивают стоимость одного такого теста не в 300 гривен, а в 15-16 тысяч гривен. Кто имеет такие деньги в государстве?

Напомним, в конце апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко объявил о начале производства ПЦР-тестов в Украине. По его словам, речь шла примерно о 600 тысяч тестов.

Официально в Украине зарегистрированы 3 производителя тестов – лаборатория НАН Украины и 2 частные фирмы. Об этом заявлял на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко. Однако государство заказало прозводство тестов на коронавирус не государственной лаборатории, а одной из двух частных фирм – "Укргентех".

В конце апреля "Укргентех" на всю страну отрапортовал, что тесты готовы и работают наравне с немецкими, а кроме того, себестоимость их гораздо ниже импортной.

Параллельно в телеграмм-канале "Джокер" обнародовали информацию, что закупленные государством у этой компании реагенты на самом деле прибыли из Китая в качестве гуманитарной помощи. Компания не просто закупила тесты, а получила по дипломатическим каналам шесть коробок реагентов общим весом 320 килограмм.

Сама же фирма "Укргентех", которую обвинили в закупке гуманитарного груза из Китая, заявила, что тесты были изготовлены в Украине.

Как сообщил представитель компании в комментарии Oбозреватель, ПРЦ-системы являются собственностью компании, а не частью китайской "гуманитарки".


Я читал публикации в СМИ и могу сказать, что тесты не являются частью гуманитарного груза и не привезёны из Китая. Они были созданы у нас, я готов отправить вам документацию", – пояснили в компании, а также пообещали вскоре предоставить доказательства.

Однако, как выяснили журналисты Regionews, на сайте компании "Укргентех", которая является производителем указанных тест-систем, в перечне готовой продукции тесты на коронавирус не указаны вообще. Сама же фирма не известна отечественным ученым-микробиологам.

Уставной капитал этой фирмы – на все про все тысяча гривен (по 350 грн внесли директор, юрист Дмитрий Синюка и биолог Любовь Столяр, еще 300 грн – технолог Бижан Шаропов).

Зарегистрирована фирма в одном из студенческих общежитий в Голосеевском районе Киева. Производственных мощностей фирма не имеет.

В базе данных youcontrol фирма "Укргентех" числится как предприятие неспециализированной оптовой торговли, специализирующееся на сдаче в аренду машин и оборудования, проведении развлекательных мероприятий и обработке данных на веб-узлах.

В базе clarity-project.info имеется информация о том, что фирма среди прочих видов деятельности занимается разработками в сфере биотехнологии.

Фирма "Укргентех" имеет также высокий индекс ФПКС (формальные признаки коррупционной составляющей) при участии в тендерах на поставки реагентов для госструктур. Об этом пишут на сайте организации антикоррупционный монитор. Красная зона (индекс более 30%) признак серьезной коррупционной угрозы.


коронавирус Минздрав коррупция тесты Укргентех Центр общественного здоровья
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Медики Днепра выехали бороться с COVID-19 в Черновцы
13 мая 2020, 13:19
В Запороской области закрыли 15 карантинных блокпостов
13 мая 2020, 12:19
Карантин не отменят, пока не будет лекарств от коронавируса - Шмыгаль
13 мая 2020, 12:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
06 мая 2020, 14:51
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Все досье »