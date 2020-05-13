Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус

Фирма-производитель тестов "Укргентех" попала также в большой коррупционный скандал

Фото: "Укргентех"

Фирма-производитель тестов "Укргентех" попала также в большой коррупционный скандал

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента. Параметры отечественных тест-систем не соответствуют норме и не могут использоваться в лечебных учреждениях

Об этом говорится в письме учреждения, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю. Текст письма опубликовало издание LB.ua, пишет RegioNews.

По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", - сообщили в ЦОЗ.

Во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.

Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - сказано в письме.

На официальных сайтах Центра общественного здоровья и Минздрава пока нет информации о качестве отечественных тестов, как и реакции на опубликованное письмо.

Радио Свобода сообщило, что Минздрав проверяет информацию о бракованных тестах и вероятно прокомментирует завтра, 14 мая, на брифинге Максима Степанова.

Вместе с тем некоторые украинские ученые еще до начала производства высказали мнение, что Украина не сможет самостоятельно производить качественные тесты. В интервью данном RegioNews черновицким биологом Мироном Рогозинским, специалист прокомментировал идею выпуска украинских тестов следующим образом:

Наш президент думает, что живет в кино, поэтому и делает такие заявления. Во-первых, кроме президента мы ни от кого об этом не слышали. Максимум правды из этого то, что одна-две лаборатории в Украине могут проводить какие-то экспериментальные разработки. Мои коллеги оценивают стоимость одного такого теста не в 300 гривен, а в 15-16 тысяч гривен. Кто имеет такие деньги в государстве?

Напомним, в конце апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко объявил о начале производства ПЦР-тестов в Украине. По его словам, речь шла примерно о 600 тысяч тестов.

Официально в Украине зарегистрированы 3 производителя тестов – лаборатория НАН Украины и 2 частные фирмы. Об этом заявлял на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко. Однако государство заказало прозводство тестов на коронавирус не государственной лаборатории, а одной из двух частных фирм – "Укргентех".

В конце апреля "Укргентех" на всю страну отрапортовал, что тесты готовы и работают наравне с немецкими, а кроме того, себестоимость их гораздо ниже импортной.

Параллельно в телеграмм-канале "Джокер" обнародовали информацию, что закупленные государством у этой компании реагенты на самом деле прибыли из Китая в качестве гуманитарной помощи. Компания не просто закупила тесты, а получила по дипломатическим каналам шесть коробок реагентов общим весом 320 килограмм.

Сама же фирма "Укргентех", которую обвинили в закупке гуманитарного груза из Китая, заявила, что тесты были изготовлены в Украине.

Как сообщил представитель компании в комментарии Oбозреватель, ПРЦ-системы являются собственностью компании, а не частью китайской "гуманитарки".



Я читал публикации в СМИ и могу сказать, что тесты не являются частью гуманитарного груза и не привезёны из Китая. Они были созданы у нас, я готов отправить вам документацию", – пояснили в компании, а также пообещали вскоре предоставить доказательства.

Однако, как выяснили журналисты Regionews, на сайте компании "Укргентех", которая является производителем указанных тест-систем, в перечне готовой продукции тесты на коронавирус не указаны вообще. Сама же фирма не известна отечественным ученым-микробиологам.

Уставной капитал этой фирмы – на все про все тысяча гривен (по 350 грн внесли директор, юрист Дмитрий Синюка и биолог Любовь Столяр, еще 300 грн – технолог Бижан Шаропов).

Зарегистрирована фирма в одном из студенческих общежитий в Голосеевском районе Киева. Производственных мощностей фирма не имеет.

В базе данных youcontrol фирма "Укргентех" числится как предприятие неспециализированной оптовой торговли, специализирующееся на сдаче в аренду машин и оборудования, проведении развлекательных мероприятий и обработке данных на веб-узлах.

В базе clarity-project.info имеется информация о том, что фирма среди прочих видов деятельности занимается разработками в сфере биотехнологии.

Фирма "Укргентех" имеет также высокий индекс ФПКС (формальные признаки коррупционной составляющей) при участии в тендерах на поставки реагентов для госструктур. Об этом пишут на сайте организации антикоррупционный монитор. Красная зона (индекс более 30%) признак серьезной коррупционной угрозы.