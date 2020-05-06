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06 мая 2020, 11:22 12

В МОЗ шокированы невыплатой зарплаты медикам в регионах и обещают, что деньги скоро будут

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06 мая 2020, 11:22 12
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Министр заверил, что 300% оклада за март и апрель должны получить все медики
Facebook/Максим Степанов
Министр заверил, что 300% оклада за март и апрель должны получить все медики

Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больнице и каждому медработнику.

Об этом он рассказал во время брифинга 6 мая, информирует RegioNews.

Я сейчас обращаюсь ко всем наших медработникам, которые должны были получить зарплату 300% за март. Вы ее получите в ближайшее время. Мы вам это обещаем под личную ответственность всех без исключения руководителей на местах", - сказал Степанов.

Министерство уже собрало все списки медицинских работников по каждой области, кто должен получить эту зарплату.

Зарплату получат все без исключения не зависимо от того сколько времени они отработали с больными COVID-19 в марте", - подчеркнул министр.

Проведя селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководители департаментов здравоохранения, Степанов был шокирован их отговорками, почему они не перечислили средства в полном объеме.

Он поставил задачу отчитаться по каждой больнице и по каждому работнику до пятницы, 8 мая.

Министр также рассказал о том, что оплата в 300% за апрель вложена в новый тариф COVID-19, который состоит из четырех пакетов. В них входит:

  • первый пакет укладывается с больницей напрямую, где лечится больной COVID-19,
  • второй – для экстренной медицинской помощи,
  • третий – для мобильных бригад, которые выезжают к больному для того, чтобы сделать ПЦР-тестирование,
  • четвертый – для тех больниц, которые не входили в перечень утвержденных больниц первой волны, но имели больных COVID-19 апреля.

В этих пакетах чикто определено 300% заработной платы медицинских работников.

Степанов заверил, что в течение 1-2 дней все заключат соответствующие договоры и получат средства.

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зарплаты медики Максим Степанов
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