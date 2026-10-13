Пограничники дронами накрыли российские пушки

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные показали новые кадры с фронта. Пограничники "выкуривали" россиян из подземных укрытий

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Кадры были сделаны в Южном направлении. Украинские военные дронами атаковали 14 позиций россиян, где враг скрывался в подземных укрытиях. Также военные уничтожили пушку, квадроцикл и три камеры наблюдения россиян.

"ГНСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотделимой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.