Пограничники дронами накрыли российские пушки
Украинские военные показали новые кадры с фронта. Пограничники "выкуривали" россиян из подземных укрытий
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Кадры были сделаны в Южном направлении. Украинские военные дронами атаковали 14 позиций россиян, где враг скрывался в подземных укрытиях. Также военные уничтожили пушку, квадроцикл и три камеры наблюдения россиян.
"ГНСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотделимой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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