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13 октября 2026, 20:03

Смерть 5-летнего мальчика после лечения зубов в Одессе: анестезиологу объявили подозрение

13 октября 2026, 20:03
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Фото: скриншот
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Правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу частной клиники из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, что привело к смерти пятилетнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года, когда мать привезла сына в стоматологию для лечения множественного кариеса под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких. Первую процедуру в декабре провели без осложнений, однако в начале января во время следующего сеанса у ребенка произошла остановка кровообращения. На "скорой" мальчика доставили в областную детскую больницу, где он умер через несколько недель.

Как показала судмедэкспертиза, смерть наступила в результате аноксического поражения головного мозга. Следствие установило, что анестезиолог не предотвратил попадание жидкости и остатков материалов в дыхательные пути пациента, не обеспечил надлежащего контроля над дыханием и мониторингом уровня углекислого газа, а также несвоевременно выявил причину остановки сердца.

Действия медика квалифицированы по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса. 30-летнему фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Борисполе в Киевской области 29-летняя женщина выбросила новорожденную девочку с 6 этажа. Младенец погиб. Матери сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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подозрение Врач ребенок Одесская область смерть ребенка стоматология анестезия
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