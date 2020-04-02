Кличко просит киевлян жаловаться на завышенные цены продуктов первой необходимости

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям города сообщать о торговых сети, в которых повышают цены на товары первой необходимости

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Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям города сообщать о торговых сети, в которых повышают цены на товары первой необходимости

Об этом он заявил во время брифинга 2 апреля, передает RegioNews.

По словам Кличко, торговые сети после введения ограничительных мер воспользовались ажиотажем и резко подняли цены.

"Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов", - добавил он.

Он отметил, что власти Киева осуществляет мониторинг цен в магазинах и супермаркетах столицы, особенно на товары первой необходимости.

Мэр Киева также добавил, что в течение последней недели рост цен на основные товары не обнаружен, а на некоторые товары цены даже снизились.

Он призвал жителей города сообщать о фактах необоснованного повышения цен в Контактный центр столицы и Антимонопольный комитет.

Ранее АМКУ возбудил дело против поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева за завышенных цен.

Также Антимонопольный комитет Украины фиксировал рост розничных цен на некоторые продукты.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.