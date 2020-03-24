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24 марта 2020, 13:41 27

Кличко прокомментировал резкое подорожание продуктов в столице

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24 марта 2020, 13:41 27
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Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина
Фото: telegram
Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина

Об этом он заявил во время брифинга 24 марта, передает RegioNews.

Он призвал предпринимателей не повышать цены на продукты и добавил, что будет обращаться в Антимонопольный комитет Украины по этому вопросу.

"Мы понимаем, какой большой ажиотаж сегодня в нашем городе. Люди сегодня очень обеспокоены, идут в супермаркеты и запасаются продуктами питания и товарами первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработка", - сказал он.

Он отметил, что сложно всем и не надо наживаться на людях в такое сложное время.

"Как городская власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому я хочу обратиться в Антимонопольный комитет обязательно обратить внимание и вмешаться в ситуацию", - сказал Кличко.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".


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