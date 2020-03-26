АМКУ расследует подорожание продуктов в Киеве
Об этом сообщил председатель областного отделения Алексей Хмельницкий, передает RegioNews.
"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях", - сообщил он.
По его словам, это может свидетельствовать об антиконкурентном поведеним участников рынка.
Он отметил, что если будут выявлены нарушения, компаниям грозит штраф до 10% оборота за предыдущий год.
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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.
Антимонопольный комитет Украины на протяжении последних дней фиксирует рост розничных цен на некоторые продукты.
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