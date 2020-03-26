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26 марта 2020, 21:59 5

АМКУ расследует подорожание продуктов в Киеве

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26 марта 2020, 21:59 5
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Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении оптовых поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева
Фото: flickr
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело в отношении оптовых поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева

Об этом сообщил председатель областного отделения Алексей Хмельницкий, передает RegioNews.

"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях", - сообщил он.

По его словам, это может свидетельствовать об антиконкурентном поведеним участников рынка.

Он отметил, что если будут выявлены нарушения, компаниям грозит штраф до 10% оборота за предыдущий год.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.

Антимонопольный комитет Украины на протяжении последних дней фиксирует рост розничных цен на некоторые продукты.


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