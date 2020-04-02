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02 квітня 2020, 15:22 10

Кличко просить киян скаржитись на завищені ціни продуктів першої необхідності

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02 квітня 2020, 15:22 10
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Мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям міста повідомляти про торгівельні мережі, у яких підвищують ціни на товари першої необхідності
Фото: flickr
Мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям міста повідомляти про торгівельні мережі, у яких підвищують ціни на товари першої необхідності

Про це він заявив під час брифінгу 2 квітня, передає RegioNews.

За словами Кличка, торгівельні мережі після запровадження обмежувальних заходів скористалися ажіотажем і різко підняли ціни.

"Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів", - додав він.

Він зазначив, що влада Києва здійснює моніторинг цін в магазинах і супермаркетах столиці, особливо на товари першої необхідності.

Мер Києва також додав, що упродовж останнього тижня зростання цін на основні товари не виявлено, а на деякі товари ціни навіть знизилися.

Він закликав мешканців міста повідомляти про факти необґрунтованого підняття цін до Контактного центру столиці та Антимонопольного комітету.

Раніше АМКУ порушив справу проти постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва через завищені ціни.

Також Антимонопольний комітет України фіксував зростання роздрібних цін на деякі продукти.

Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину.


Київ АМКУ Віталій Кличко карантин ціни
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