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02 апреля 2020, 14:16 4

В Житомире на Пасхальные праздники закроют кладбища: за нарушение будут штрафовать

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02 апреля 2020, 14:16 4
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Исполком закроет доступ до всех кладбищ в Житомире. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания исполкома. На нарушителей режима будут налагать штрафы
Исполком закроет доступ до всех кладбищ в Житомире. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания исполкома. На нарушителей режима будут налагать штрафы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на zhitomir.life.

Убирать могилы на кладбищах Житомира можно с 6 апреля по 7 мая, кроме определенного периода Пасхальных праздников, когда кладбища будут закрыты.

При необходимости уборка могил, руководство города призывает житомирян приходить в количестве не более трех человек и придерживаться всех правил карантина.

Также, во время уборки и посещения могил запрещено распивать алкоголь и употреблять пищу.

По словам городского головы, в дни поминальных мероприятий городской совет будет проверять соблюдение принятого исполкомом решения. Для этого привлекут Нацгвардию и рейдовые мобильные группы.

"Если будут зафиксированы нарушения – рейдовые группы будут составлять протоколы. Соответственно, будут применяться штрафы и другие меры. Я прошу всех с пониманием отнестись к этому решению", – отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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