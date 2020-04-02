В Житомире на Пасхальные праздники закроют кладбища: за нарушение будут штрафовать

Исполком закроет доступ до всех кладбищ в Житомире. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания исполкома. На нарушителей режима будут налагать штрафы

Исполком закроет доступ до всех кладбищ в Житомире. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания исполкома. На нарушителей режима будут налагать штрафы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на zhitomir.life. Убирать могилы на кладбищах Житомира можно с 6 апреля по 7 мая, кроме определенного периода Пасхальных праздников, когда кладбища будут закрыты. При необходимости уборка могил, руководство города призывает житомирян приходить в количестве не более трех человек и придерживаться всех правил карантина. Также, во время уборки и посещения могил запрещено распивать алкоголь и употреблять пищу. По словам городского головы, в дни поминальных мероприятий городской совет будет проверять соблюдение принятого исполкомом решения. Для этого привлекут Нацгвардию и рейдовые мобильные группы. "Если будут зафиксированы нарушения – рейдовые группы будут составлять протоколы. Соответственно, будут применяться штрафы и другие меры. Я прошу всех с пониманием отнестись к этому решению", – отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)

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