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24 марта 2020, 15:13 6

В некоторых регионах гречка и овощи подорожали на 50% - АМКУ

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24 марта 2020, 15:13 6
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Антимонопольный комитет Украины на протяжении последних дней фиксирует рост розничных цен на некоторые продукты
Антимонопольный комитет Украины на протяжении последних дней фиксирует рост розничных цен на некоторые продукты

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу АМКУ.

В частности, по состоянию на 24 марта в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%.

Как отмечается, значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожала картошка, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.


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