В некоторых регионах гречка и овощи подорожали на 50% - АМКУ
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу АМКУ.
В частности, по состоянию на 24 марта в некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%.
Как отмечается, значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожала картошка, вдвое поднялись цены на лук и морковь.
"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", - говорится в сообщении.
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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.
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