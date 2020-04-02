Коронавирус в Киеве: зафиксирована первая смерть и 161 случай инфицирования

По состоянию на 2 апреля в Киеве 161 человек имеет подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, один из них - летальный. За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания

Фото: medprosvita.com.ua

По состоянию на 2 апреля в Киеве 161 человек имеет подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, один из них - летальный. За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции. По его словам, заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, один 70-летний мужчина скончался. Также заболели 10 женщин - от 36 до 62 лет. Как отметил мэр, 18 человек госпитализированы: четверо - в клиническую больницу №5, девять человек - в больницу №7. Еще трех пациентов - в Александровскую больницу и двух - в больницу №3. Одиннадцать киевлян заболевших лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. "Двенадцать пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой", - подчеркнул Кличко. В целом на 2 апреля экспресс-тестами в столице протестировано почти 2200 киевлян. Лабораторно обработано 1202 образцов. Еще в исследовании в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" - 404 образцов. По словам Кличко, к городе начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких". Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) Напомним, по состоянию на 1 апреля в Киеве обнаружили 132 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки подтвердились 25 новых случая.

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