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18 марта 2020, 13:57 12

Страна должна подготовиться к экономическому кризису, - Шмыгаль

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18 марта 2020, 13:57 12
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Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса
Фото: Страница Дениса Шмыгаля в Facebook
Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "ДС", пишет RegioNews.

"Правительство не должно ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовов - мировой кризис, возможно, экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся", - сказал Шмыгаль.


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