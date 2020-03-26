Кабмин решил урезать госбюджет: где и на сколько

Правительство Украины предложило Верховной Раде изменения в государственный бюджет

Фото: glavcom.ua

Правительство Украины предложило Верховной Раде изменения в государственный бюджет

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди прочего Кабмин предлагает уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн, что приведет к увеличению дефицита госбюджета почти в четыре раза - на 202 млрд грн.

Так, Кабмин предлагает обнулить финансирование местных выборов-2020, уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.

По его словам, изначально на местные выборы в 2020-м году было заложено 2 млрд 156 млн грн. По изменениям, которые предложил Кабмин - на местные выборы хотят выделить 1 млн 291 тысячу грн.

"То есть по сути финансирование местных выборов обнуляется и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года", - пояснил Гончаренко.

Также, по словам нардепа, Кабмин хочет сократить финансирование Верховного суда на 100 млн грн. "Финансирование Верховного суда предлагается сократить на 100 млн гривен. Было запланировано 2 млрд 383 млн грн, предлагается 2 млрд 273", - написал он.

При этом бюджет Офиса генпрокурора планируют урезать всего на 120 млн гривен: с 7 млрд 670 млн 648, 2 тыс. грн до 7 млрд 550 млн 712, 2 тыс. грн.

Бюджет Высшего антикоррупционного суда планируют урезать на более, чем 82 миллионов: с 373 млн 648, 4 тыс. Грн до 291 млн 413, 5 тыс. грн.

Расходы на МВД планируют оставить на том же уровне: урезают только 4789 тыс грн. "В госбюджете 2020 года заложено 92 млн 966 443 тыс грн, а с изменениями - 92 млн 961 654 тыс грн", - утонил Гончаренко.

Помимо полного урезания бюджета правительство решило забрать налог на топливо в размере 13,44 %, который шел в местные бюджеты. "То есть, после того, как отменили налог на аренду земли и недвижимость, сейчас хотят отменить и сбор акциза с топлива в местные бюджеты и туристический сбор. По сути, местную власть ставят на колени. Вот так и заканчивается эпоха децентрализации в Украине", - пишет нардеп.

Кроме того, планируется полное обнуление Государственного фонда регионального развития, субвенцию объединеным громадам на инфраструктуру, субвенция на социально-экономическое развитие.

Как отметил Гончаренко, одновременно правительство предлагает создать Стабилизационный фонд. "Для этого сокращаются большинство важных статей в бюджете, вплоть до полного обнуления, расходы на школы, на культуру, на субсидии. НО! Деньги, которые освобождаются в результате сокращения будут дополнительно выделены на содержание судей и чиновников", - уточнил он.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.