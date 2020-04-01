14:37  01 апреля
Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху - МВД
14:27  01 апреля
Брат Ермака признал, что записи Гео Лероса настоящие
14:19  01 апреля
Карантин в Украине на Пасху могут ужесточить до режима "все в масках"
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2020, 12:31 14

В Киеве количество больных коронавирусом возросло до 132

Читайте також
українською мовою
01 апреля 2020, 12:31 14
Читайте також українською мовою
По состоянию на среду, 1 апреля в Киеве обнаружили 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19
Фото: скриншот видео
По состоянию на среду, 1 апреля в Киеве обнаружили 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Количество киевлян, больных COVID-19 за минувшие сутки увеличилась на 25 человек. Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сообщил он.

По словам Кличко, среди новых больных 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года и 12 женщин в возрасте от 21 до 81 года.

Также заболевание обнаружили у годовалого ребенка.

"С 25 больных госпитализировали 15 киевлян. В Александровскую больницу - четырех, в городскую больницу №4 - 7, в больницу №9 - 3 и еще одного больного в клиническую больницу №3. Остальные 10 больных лечатся дома на самоиоляции под контролем врачей", - рассказал Кличко.

Он добавил, что никто из этих 25 человек за границей не был, все они заразились в Украине.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус карантин Виталий Кличко брифинг
Коронавирус на Сумщине: стало известно о новых больных
01 апреля 2020, 12:03
Четвертая смерть: на Прикарпатье в умершей 37-летней роженицы подтвердили COVID-19
01 апреля 2020, 11:35
В Черноморск на пароме из Грузии вернулись украинцы: всех доставят на базу обсервации
01 апреля 2020, 10:52
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 апреля 2020, 09:40
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Янина Соколовская
Все блоги »
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Кто зарабатывает на коронавирусных тестах в Черновцах, Тернополе и Черкассах?
01 апреля 2020, 14:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »