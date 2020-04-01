В Киеве количество больных коронавирусом возросло до 132

По состоянию на среду, 1 апреля в Киеве обнаружили 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19

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По состоянию на среду, 1 апреля в Киеве обнаружили 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Количество киевлян, больных COVID-19 за минувшие сутки увеличилась на 25 человек. Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сообщил он.

По словам Кличко, среди новых больных 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года и 12 женщин в возрасте от 21 до 81 года.

Также заболевание обнаружили у годовалого ребенка.

"С 25 больных госпитализировали 15 киевлян. В Александровскую больницу - четырех, в городскую больницу №4 - 7, в больницу №9 - 3 и еще одного больного в клиническую больницу №3. Остальные 10 больных лечатся дома на самоиоляции под контролем врачей", - рассказал Кличко.

Он добавил, что никто из этих 25 человек за границей не был, все они заразились в Украине.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 часа 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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