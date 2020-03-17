Как коронавирус повлиял на экономику, сможем оценить через несколько месяцев - Петрашко
Как передает RegioNews, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 17 марта с трибуны Верховной Рады.
"Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаем, но всегда происходит через непредсказуемые факторы. Таким фактором стал коронавирус, и основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а будет промышленный и сервисный", - сказал он.
Также Петрашко спрогнозировал, что как во всем мире, так и в Украине от распространения коронавируса пострадает, в первую очередь, производственная сфера.
"Исходя из того, что я вижу, приоритетными в экономике есть два направления. Первый - поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить протекционистские меры. Второе направление - создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо", - сказал министр.
Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.
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