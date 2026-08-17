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17 августа 2026, 07:39

10 баз и 59 пусковых рельсов: РФ наращивает возможности для запуска новейших дронов – СМИ

17 августа 2026, 07:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Россия построила и расширила не менее 10 военных баз вдоль границ с Украиной и Беларусью. Их могут использовать для массированного запуска новейших реактивных беспилотников, чтобы истощать и прорывать украинскую противовоздушную оборону

Об этом говорится в расследовании британского издания The Telegraph, передает RegioNews.

Журналисты и военные аналитики выявили 59 механических пусковых направляющих вдоль украинской и белорусской границ. Такие рельсовые катапульты позволяют запускать тяжелые беспилотники самолетного типа непосредственно вблизи фронта без использования взлетных полос.

По меньшей мере, 20 пусковых рельсов имеют удлиненную конструкцию. По оценкам экспертов, они предназначены для запуска новейших высокоскоростных реактивных дронов большой дальности.

Часть площадок была создана путем переоборудования военных баз и гражданских аэропортов, другие объекты развернули с нуля в сельской местности. На некоторых базах строительство дополнительных пусковых позиций продолжается.

Асовица – небольшое сельское поселение в Комарицком районе Брянской области России. Фото: Vantor/The Telegraph

Масштабы складской инфраструктуры, по оценкам экспертов, могут свидетельствовать о подготовке России к продолжительной и более интенсивной воздушной кампании. В частности, на одной из баз были зафиксированы складские площади, рассчитанные на одновременное хранение более 1000 ударных беспилотников.

Снабжение дронов на пусковые площадки осуществляется непосредственно с российских военных предприятий, в частности с производственного кластера в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Согласно слитым документам, новые модификации беспилотников "Герань-4" и "Герань-5" оснащены реактивными двигателями, могут нести боевую часть массой до 90 кг и значительно выше. Это, по оценкам экспертов, может снизить эффективность украинских мобильных огневых групп.

По словам генерального директора и основателя DroneSec Майка Монника, Россия существенно расширила сеть беспилотных объектов, чтобы увеличить количество запусков и усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Аналитики также предупреждают о потенциальной угрозе европейским странам. По их оценкам, расположение части российских баз позволяет новейшим дронам достигать, в частности, Варшавы.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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