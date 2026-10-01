Во время боевой задачи погиб пилот МиГ-29 из бригады "Призрак Киева"

Фото: Воздушные Силы

Во время выполнения боевого задания 1 октября 2026 погиб украинский пилот МиГ-29 капитан Марат Редванович Мамбетов. Самолет был поражен российской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

Марат Мамбетов выполнял боевое задание на одном из направлений фронта и наносил ракетно-бомбовые удары по российским войскам.

"Сегодня, 1 октября 2026 года, в бою погиб ещё один украинский защитник. На истребителе МиГ-29 он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил", — сообщили в Воздушных силах.

Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до своего последнего дыхания", - отметили в Воздушных силах.

Напомним, что на Восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины Александр Довгач.