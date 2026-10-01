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01 октября 2026, 18:57

Убийство 17-летней девушки в Киевской области: дело 28-летнего мужчины передали в суд

01 октября 2026, 18:57
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве 17-летней девушки

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина пришел в дом, где проживала несовершеннолетняя, после употребления алкоголя и нанес ей ножевое ранение шеи. Девушка скончалась на месте.

Трагедия произошла ночью 17 июня 2026 года. По материалам следствия, мужчина имел неприязненные отношения с несовершеннолетней. После употребления алкоголя он пришел в дом, где проживала девушка.

В это время 17-летняя потерпевшая спала в своей постели. По версии следствия, обвиняемый нанес ей ножевое ранение в область шеи. От полученного ранения девушка скончалась на месте.

Мужчину задержали вскоре после совершения преступления. Ему сообщили о подозрении по пункту 13 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

В ходе расследования было установлено, что мужчина уже был осужден за умышленное убийство. Самое предварительное совершение такого преступления является квалифицирующим признаком инкриминируемого ему деяния.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по пункту 13 части 2 статьи 115 УК подписал и утвердил руководитель Киевской областной прокуратуры. Документ был направлен в суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Отдельно правоохранители расследуют обстоятельства, предшествовавшие гибели девушки. В рамках этого производства двум должностным лицам социальных служб сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека.

По данным следствия, социальным службам было известно о сложных жизненных обстоятельствах в семье, а также о случаях домашнего насилия. В то же время, как утверждают правоохранители, должностные лица своевременно не обеспечили принятие предусмотренных законом мер по защите детей.

Обстоятельства ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и их возможной связи с трагедией устанавливаются внутри отдельного расследования.

Напомним, что 17 июня в Киевской области задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки в ее собственном доме. Он признал вину и рассказал, что пришел в дом ночью и перерезал горло подростки.

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