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17 серпня 2026, 07:39

10 баз і 59 пускових рейок: РФ нарощує можливості для запуску новітніх дронів – ЗМІ

17 серпня 2026, 07:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Росія збудувала та розширила щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Їх можуть використовувати для масованого запуску новітніх реактивних безпілотників, щоб виснажувати та проривати українську протиповітряну оборону

Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph, передає RegioNews.

Журналісти та військові аналітики виявили 59 механічних пускових напрямних уздовж українського та білоруського кордонів. Такі рейкові катапульти дають змогу запускати важкі безпілотники літакового типу безпосередньо поблизу фронту, без використання злітних смуг.

Щонайменше 20 пускових рейок мають подовжену конструкцію. За оцінками експертів, вони призначені для запуску новітніх високошвидкісних реактивних дронів великої дальності.

Частину майданчиків створили шляхом переобладнання військових баз і цивільних аеропортів, інші об'єкти розгорнули з нуля у сільській місцевості. На деяких базах будівництво додаткових пускових позицій триває.

Асовиця — невелике сільське поселення в Комарицькому районі Брянської області Росії. Фото: Vantor/The Telegraph

Масштаби складської інфраструктури, за оцінками експертів, можуть свідчити про підготовку Росії до тривалої та інтенсивнішої повітряної кампанії. Зокрема, на одній із баз зафіксували складські площі, розраховані на одночасне зберігання понад 1000 ударних безпілотників.

Постачання дронів на пускові майданчики здійснюється безпосередньо з російських військових підприємств, зокрема з виробничого кластера в спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Згідно зі злитими документами, нові модифікації безпілотників "Герань-4" та "Герань-5" оснащені реактивними двигунами, можуть нести бойову частину масою до 90 кг та мають значно вищу швидкість. Це, за оцінками експертів, може знижувати ефективність українських мобільних вогневих груп.

За словами генерального директора та засновника DroneSec Майка Монніка, Росія суттєво розширила мережу безпілотних об'єктів, щоб збільшити кількість запусків та ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Аналітики також попереджають про потенційну загрозу для європейських країн. За їхніми оцінками, розташування частини російських баз дозволяє новітнім дронам досягати, зокрема, Варшави.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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