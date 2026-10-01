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01 октября 2026, 20:16

Поддельные госакты и незаконная регистрация: в Киевской области подозревают регистраторку

01 октября 2026, 20:16
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области государственной регистраторке сообщили о подозрении в незаконном внесении изменений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. По данным следствия, ее действия по трем земельным участкам нанесли законным правам и интересам граждан ущерб на почти 6,2 млн гривен

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина, работая государственным регистратором одного из территориальных общин Киевщины, внесла в Государственный реестр недостоверные сведения и провела регистрационные действия в отношении трех земельных участков.

Речь идет о земельных участках общей площадью 5,76 га, расположенных на территории Броварского района. Их целевое предназначение – для ведения личного крестьянского хозяйства.

Как установило следствие, для оформления прав на землю также использовались поддельные государственные акты на право частной собственности.

По предварительным данным, в результате незаконных регистрационных действий законным правам и интересам граждан причинен ущерб на сумму почти 6,2 млн гривен.

Действия государственной регистраторки квалифицировали по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к нему, причинившему значительный ущерб.

Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям фигурантки будет дана по результатам следствия.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили группу, участники которой, по данным следствия, незаконно переоформляли принадлежавшие другим людям земельные участки. Среди пострадавших преимущественно были пожилые люди.

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