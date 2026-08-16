Силы обороны вывели из строя большую часть логистических центров Wildberries в РФ

Фото: Минобороны

Силы обороны Украины вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews .

По данным ведомства, в ночь на 16 августа после масштабной атаки беспилотников на Московскую область прекратил работу логистический узел Wildberries в индустриальном парке "Коледино". Речь идет о самом большом по площади составе компании — 250 тысяч квадратных метров.

Вместе с ним после атаки был поражен состав в Домодеде. Ранее сообщалось о пожаре на самом крупном логистическом центре Wildberries в Подольске Московской области.

"Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries", - заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российская логистическая система ощущает последствия войны, которую РФ начала против Украины.

Напомним, что Силы и средства Военно-морских сил ВСУ в ночь на 16 августа нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.