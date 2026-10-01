Удар по Южному мосту: изменение всех правил игры

В последнее время в украинско-российской войне было несколько красных линий. И одна из них – мосты

В последнее время в украинско-российской войне было несколько красных линий. И одна из них – мосты

Фото из открытых источников

1. Мы не бьем по крымскому мосту, русские не бьют по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена.

2. Причина смены российской мостовой стратегии, похоже, кроются в нескольких моментах

- У русских как минимум двухмесячное окно возможностей, пока Украина не имеет защиты от реактивных шахедов. Сейчас, похоже, принято решение проверить, могут ли эти шахеды повредить мост настолько, чтобы он перестал функционировать. Мост достаточно сильная конструкция и одним ударом его не снести, но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут иметь эффект. Сейчас россияне приступили к этому "эксперименту".

- Путин осознает, что Украина попытается атаковать Крымский мост. Но, и это очень важно, на этом этапе войны, крымский мост потерял сакральное символическое значение, которое он имел в начале войны.

3. Путин считает, что мы связаны сейчас давлением Трампа по ударам по НПЗ и мы не посмеем асимметрично ответить масштабированием ударов по нефтезаводам на нефтепереводке.

4. У нас нет выбора: нам нужно поднимать ставки в переговорах с США и потребовать повлиять на РФ.

5. День атаки на мост выбран не случайно. Это специально сделано в день защитника. И это некий ответ на разрешение проводить парад 9.05.2026