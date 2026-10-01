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01 октября 2026, 19:20

В Житомирской области военного осудили за смертельный теракт

01 октября 2026, 19:20
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Фото из открытых источников
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В Житорском районе военного приговорили к заключению. Он устроил смертельный теракт

Об этом сообщает Офис главного прокурора, передает RegioNews.

В сентябре прошлого года военный в СЗЧ через мессенджер Telegram начал искать заработок. Впоследствии он согласился работать на россиян. По их задаче он изготовил взрывное устройство. Для дистанционного подрыва он дооборудовал его мобильным телефоном.

Впоследствии он перевез изготовленную взрывчатку на такси в один из населенных пунктов Житомирщины и спрятал ее в овраге на территории кладбища, замаскировав мусор. Там он установил еще один телефон, чтобы россияне могли наблюдать территорию.

Когда к замаскированной взрывчатке приблизился другой военнослужащий, россияне привели взрывчатку в действие. В результате взрыва пострадавший погиб.

Суд приговорил военного к 13 годам лишения свободы.

Напомним, на Черниговщине 17-летняя агент РФ получила 10 лет заключения за шпионаж. Несовершеннолетняя под видом поездок в такси собирала информацию об украинской противовоздушной обороне для коррекции российских ударов.

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