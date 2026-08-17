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Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 468 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1440 оккупантов, два танка, четыре бронемашины, 93 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, 2093 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 597 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, ВМС ВСУ в ночь на 16 августа нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.