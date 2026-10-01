В Харькове полиция расследует нарушение неприкосновенности частной жизни 22-летней женщины

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полиция приступила к уголовному производству по факту возможного нарушения неприкосновенности частной жизни 22-летней женщины. По ее заявлению, 24-летний знакомый без ее согласия собирал, хранил и распространял конфиденциальную информацию о ее личной жизни.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

С заявлением в милицию женщина обратилась 23 сентября. По ее словам, знакомый незаконно собирал, хранил и распространял информацию, касающуюся ее частной жизни, без ее согласия и законных оснований.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Уголовное производство было начато по части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют информацию, изложенную в заявлении.

По результатам расследования действиям 24-летнего мужчины дадут соответствующую правовую оценку.

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