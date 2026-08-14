Более 600 км/ч: Украина испытывает реактивные дроны-перехватчики "Шахедов"

Скриншот с видео

Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, он посетил одно из предприятий, где производят подобные беспилотники. Команда разработала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю способен развивать скорость более 600 км/ч.

Сейчас разработка проходит боевые испытания. По словам Федорова, ожидаются результаты тестирования и первые подтвержденные случаи уничтожения целей.

Федоров отметил, что у нескольких украинских производителей уже есть решения для противодействия реактивным беспилотникам. По его словам, Россия постепенно заменяет обычные "Шахеды" реактивными версиями, что создает новый вызов для украинской противовоздушной обороны.

"Это изменение стратегии войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле", – отметил Федоров.

Он напомнил, что в прошлом году Министерство обороны начало системно развивать направление дронов-перехватчиков. В частности, речь идет об открытии рынка, проведении боевых тестирований и увеличении закупок.

По словам Федорова, у Украины сейчас есть одна из самых современных систем "малой" ПВО в мире, а украинский опыт в этой сфере изучают другие армии.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно-управляемый боевой модуль "САБЛЯ МК19(М)" украинского производства. Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Читайте также: Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии