12:14  14 августа
В Харькове военного из-за опоздания вызвали в суд
10:29  14 августа
Смертельное ДТП на трассе в Киевской области: погибли два человека
08:54  14 августа
В Киеве прохожий устроил стрельбу по BMW из-за перекрытого прохода
UA | RU
UA | RU
14 августа 2026, 13:42

Более 600 км/ч: Украина испытывает реактивные дроны-перехватчики "Шахедов"

14 августа 2026, 13:42
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Первые украинские реактивные дроны-перехватчики, предназначенные для борьбы с реактивными "Шахедами", проходят боевое тестирование

Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, он посетил одно из предприятий, где производят подобные беспилотники. Команда разработала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю способен развивать скорость более 600 км/ч.

Сейчас разработка проходит боевые испытания. По словам Федорова, ожидаются результаты тестирования и первые подтвержденные случаи уничтожения целей.

Федоров отметил, что у нескольких украинских производителей уже есть решения для противодействия реактивным беспилотникам. По его словам, Россия постепенно заменяет обычные "Шахеды" реактивными версиями, что создает новый вызов для украинской противовоздушной обороны.

"Это изменение стратегии войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле", – отметил Федоров.

Он напомнил, что в прошлом году Министерство обороны начало системно развивать направление дронов-перехватчиков. В частности, речь идет об открытии рынка, проведении боевых тестирований и увеличении закупок.

По словам Федорова, у Украины сейчас есть одна из самых современных систем "малой" ПВО в мире, а украинский опыт в этой сфере изучают другие армии.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно-управляемый боевой модуль "САБЛЯ МК19(М)" украинского производства. Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Читайте также: Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война шахеды Минобороны тестирование
Пограничники обезвредили две группы российских штурмовиков в Харьковской области
14 августа 2026, 13:08
МиГ-29 в обмен на дроны: Украина и Польша приблизились к соглашению – СМИ
14 августа 2026, 07:42
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Хмельницком мужчина купил телефон, чтобы сообщить о "взрыве"
14 августа 2026, 13:30
Залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин: в Киеве задержали "невидимого" вора
14 августа 2026, 13:19
Пограничники обезвредили две группы российских штурмовиков в Харьковской области
14 августа 2026, 13:08
Вражеский дрон атаковал автомобиль на Херсонщине: шесть раненых, среди них – подросток
14 августа 2026, 12:56
На Запорожье маршрутка с людьми попала под удар двух FPV-дронов: есть повреждения
14 августа 2026, 12:49
Лобовое столкновение на Тернопольщине: погибли водитель и 14-летняя девочка, еще пять человек в больнице
14 августа 2026, 12:43
Падение МиГ-29 в Одесской области: ГБР нашло "черный ящик" истребителя
14 августа 2026, 12:35
В Харькове военного из-за опоздания вызвали в суд
14 августа 2026, 12:14
Называл "игрой" и снимал на фото: в Киеве мужчина развращал 3-летнюю дочь
14 августа 2026, 11:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »