Армія РФ атакувала два міста на Донеччині, є загиблі та поранені

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 12 грудня, росіяни вдарили по Костянтинівці та Дружківці

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Дружківці російські військові атакували цивільний транспорт FPV-дронами – поранили 6 людей, пошкодили 3 автівки.

На Костянтинівку Росія скинула авіабомбу. Внаслідок авіаудару дві людини загинули і одна поранена, пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль.

Відповідні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів, постраждалі отримують медичну допомогу.

Як повідомлялось, російська армія продовжує просуватися на Донеччині. Зокрема росіяни просунулися в Мирнограді, біля Покровська та в Сіверську.