12 грудня 2025, 17:31

Армія РФ атакувала два міста на Донеччині, є загиблі та поранені

12 грудня 2025, 17:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 12 грудня, росіяни вдарили по Костянтинівці та Дружківці

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Дружківці російські військові атакували цивільний транспорт FPV-дронами – поранили 6 людей, пошкодили 3 автівки.

На Костянтинівку Росія скинула авіабомбу. Внаслідок авіаудару дві людини загинули і одна поранена, пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль.

Відповідні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів, постраждалі отримують медичну допомогу.

Як повідомлялось, російська армія продовжує просуватися на Донеччині. Зокрема росіяни просунулися в Мирнограді, біля Покровська та в Сіверську.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
