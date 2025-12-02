13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 12:59

На Покровському напрямку російські бійці грабують загиблих товаришів – партизани

02 грудня 2025, 12:59
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Агенти партизанського руху АТЕШ із числа військовослужбовців 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ фіксують випадки мародерства серед російських бійців

Про це інформує RegioNews. із посиланням на АТЕШ.

Зазначається, що після загибелі товариша військові обшукують тіло та забирають усе цінне – гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони й особисті речі.

"Для них смерть товариша по службі – це привід поживитися, а не привід для співчуття", – кажуть партизани.

За даними агентів, особовий склад бригади вже тричі повністю оновлювали через великі втрати. Командування добирає всіх поспіль – ув’язнених із колоній, осіб із наркотичною залежністю та кримінальним минулим. Такий контингент приносить до підрозділу "закони зони", через що мародерство стало буденною практикою, а між бійцями зростає недовіра й постійні конфлікти.

"Така атмосфера повністю руйнує дисципліну: кожен думає лише про особисту вигоду, згуртованість відсутня, боєздатність підрозділу стрімко падає", – підкреслили в АТЕШ.

Нагадаємо, українські партизани розповіли про наркотичну кризу в російських підрозділах на Запорізькому напрямку. Йдеться про 70-й мотострілецький полк. За даними представників "Атеш", серед російських солдатів на Запорізькому напрямку вживання наркотиків досягло величезних масштабів.

