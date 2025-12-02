На Покровському напрямку російські бійці грабують загиблих товаришів – партизани
Агенти партизанського руху АТЕШ із числа військовослужбовців 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ фіксують випадки мародерства серед російських бійців
Про це інформує RegioNews. із посиланням на АТЕШ.
Зазначається, що після загибелі товариша військові обшукують тіло та забирають усе цінне – гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони й особисті речі.
"Для них смерть товариша по службі – це привід поживитися, а не привід для співчуття", – кажуть партизани.
За даними агентів, особовий склад бригади вже тричі повністю оновлювали через великі втрати. Командування добирає всіх поспіль – ув’язнених із колоній, осіб із наркотичною залежністю та кримінальним минулим. Такий контингент приносить до підрозділу "закони зони", через що мародерство стало буденною практикою, а між бійцями зростає недовіра й постійні конфлікти.
"Така атмосфера повністю руйнує дисципліну: кожен думає лише про особисту вигоду, згуртованість відсутня, боєздатність підрозділу стрімко падає", – підкреслили в АТЕШ.
