На Покровському напрямку російські бійці грабують загиблих товаришів – партизани

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews. із посиланням на АТЕШ.

Зазначається, що після загибелі товариша військові обшукують тіло та забирають усе цінне – гроші, телефони, елементи спорядження, медальйони й особисті речі.

"Для них смерть товариша по службі – це привід поживитися, а не привід для співчуття", – кажуть партизани.

За даними агентів, особовий склад бригади вже тричі повністю оновлювали через великі втрати. Командування добирає всіх поспіль – ув’язнених із колоній, осіб із наркотичною залежністю та кримінальним минулим. Такий контингент приносить до підрозділу "закони зони", через що мародерство стало буденною практикою, а між бійцями зростає недовіра й постійні конфлікти.

"Така атмосфера повністю руйнує дисципліну: кожен думає лише про особисту вигоду, згуртованість відсутня, боєздатність підрозділу стрімко падає", – підкреслили в АТЕШ.

Нагадаємо, українські партизани розповіли про наркотичну кризу в російських підрозділах на Запорізькому напрямку. Йдеться про 70-й мотострілецький полк. За даними представників "Атеш", серед російських солдатів на Запорізькому напрямку вживання наркотиків досягло величезних масштабів.