Українські прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині
Прикордонники продовжують виявляти й знищувати противника – у лісосмугах, укриттях, імпровізованих сховках
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Ворог і далі намагається просуватися в напрямку Костянтинівки, беручи місто у напівоточення. На цьому напрямку окупантам протистоять пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста".
Днями прикордонникам вдалось знищити два новітні комплекси РЕБ окупантів "Чорне око". Це сучасна російська розробка, здатна придушувати як "Мавіки", так й FPV-дрони на різних частотах. Фахівці вважають цей комплекс вкрай небезпечним для українських оборонців.
Як повідомлялось, на Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ. Це сталося у населеному пункті Затишок.
