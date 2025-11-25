Українські прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Ворог і далі намагається просуватися в напрямку Костянтинівки, беручи місто у напівоточення. На цьому напрямку окупантам протистоять пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" бригади "Помста".

Днями прикордонникам вдалось знищити два новітні комплекси РЕБ окупантів "Чорне око". Це сучасна російська розробка, здатна придушувати як "Мавіки", так й FPV-дрони на різних частотах. Фахівці вважають цей комплекс вкрай небезпечним для українських оборонців.

